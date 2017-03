Promi-Bild des Tages

Für viele Frauen wäre es kein Kompliment, wenn es heißt, sie sähen aus wie ihre Mütter. Für Kim Kardashian ("Keeping Up With the Kardashians" ) offensichtlich schon. Die 36-Jährige postete jetzt ein Foto auf ihrer Instagram-Seite, auf dem sie ihrer Mutter Kris Jenner (61) verblüffend ähnlich sieht. Um diese Tatsache zu betonen, kommentierte sie den Schnappschuss aus einem Fotoshooting extra noch mit den Worten "Kris Jenner Ausstrahlung".

Auf dem Bild ist Kim Kardashian mit einer dunklen Kurzhaarperücke zu sehen, die dem Haarschnitt ihrer Mutter gleicht. Ihr Outfit dazu ist fast schon ungewohnt sexy - inszeniert sich der Reality-Star seit dem Überfall in Paris in den sozialen Medien doch eher zurückhaltend als Familienmensch. Zu einem tief ausgeschnittenen schwarzen Lackkleid in Krokodil-Optik trägt Kardashian einen passenden Choker und Handschuhe. Bei ihren Fans kommt der heiße Kris-Jenner-Look super an: Das Foto hat schon über eine Millionen Likes.