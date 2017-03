Promi-Bild des Tages

Zayn Malik (24, "I Don't Wanna Live Forever" ) überrascht mit einem neuen Look. Das ehemalige Mitglied der Band One Direction trägt neuerdings grüne Haare. Der Sänger postete ein Selfie auf seiner Twitter-Seite, das ihn mit seiner neuen Frisur zeigt. Einen Kommentar schrieb er dazu allerdings nicht. Seine Fans sind über seinen neuen Look geteilter Meinung. Viele User machten sich über die neue, grüne Haarfarbe lustig. Mehr als 130.000 Fans drückten aber auch auf den "Gefällt mir"-Button.

Im März 2015 verließ Malik One Direction aus "privaten Gründen". Seither ist er erfolgreich als Solokünstler unterwegs. Auch privat läuft es mit Model Gigi Hadid (21) bestens. Die beiden sind seit 2015 ein Paar.