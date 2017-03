Promi-Bild des Tages

Taylor Lautner (25, "Atemlos - Gefährliche Wahrheit" ) und Schauspielerin Billie Lourd (24, "Scream Queens") genießen momentan den Frühling gemeinsam im US-Bundesstaat Kalifornien. Lautner und Lourd posteten jeweils ein Foto auf ihren Instagram-Kanälen. Darauf zu sehen sind die zwei, kuschelnd auf einer blühenden Wiese in dem Naturschutzgebiet "Antelope Valley California Poppy Reserve".

Die zwei Turteltauben daten sich schon seit mehreren Monaten. Dabei steht Lautner seiner Billie auch in schweren Zeiten zur Seite. Am Wochenende fand in Los Angeles die Gedenkfeier für Lourds Mutter, Carrie Fisher und ihre Großmutter Debbie Reynolds statt, die beide im Dezember letzten Jahres verstorben waren. Billie beschloss letztlich, an der Feier nicht teilzunehmen.