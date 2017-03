Promi-Bild des Tages

So schnell vergeht die Zeit - Beckham-Nesthäkchen Harper (5) fährt ihrem berühmten Papa bald davon. Stolz postete David Beckham (41) ein kleines Video auf Instagram, dass die Kleine beim Fahrradfahren zeigt. Während der Ex-Fußballstar durch einen Park joggt, fährt Harper mit einem kleinen, rosa Fahrrad ohne Stützräder neben ihm. "Das erste Mal, dass du ganz alleine fährst, Harper", ruft er ihr ermutigend zu. Für den Notfall ist die Fünfjährige mit einem Helm ausgestattet - natürlich auch in Rosa.

"So, so stolz", kommentiert der 41-Jährige das Video. Seine Follower sind mindestens genauso begeistert und schreiben: "Los Harper!" und: "Das ist so süß, David! Ein Paradebeispiel für einen großartigen Vater".