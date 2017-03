Promi-Bild des Tages

Was für ein hochkarätiges Aufzug-Selfie! Zach Braff (41, "Der letzte Kuss" ) hat auf Instagram einen gemeinsamen Schnappschuss mit Michael Cane (84, "Ewige Jugend") und Morgan Freeman (79, "Sieben") gepostet. Der Grund für das Zusammentreffen: Braff arbeitet mit den beiden momentan für seinen Film "Abgang mit Stil" zusammen. Braffs Kommentar "Aufzug-Selfie" lässt auf den Entstehungsort des Fotos schließen. Außerdem hat Braff auf dem Bild seinen Film "Abgang mit Stil" verlinkt, in dem er Regie führt.

Auf dem Bild fehlt allerdings der Vierte im Bunde: Alan Arkin (83, "Little Miss Sunshine"), der ebenfalls eine Hauptrolle in dem Streifen spielt. Darin geht es um drei Senioren, die sich mit ihrer knappen Rente gerade so über Wasser halten. Ein Bankraub soll ihnen schließlich dabei helfen, die finanziellen Sorgen ein für alle Mal loszuwerden. Der Film soll am 13. April in die deutschen Kinos kommen.