Promi-Bild des Tages

Shakira ("Chantaje" ) zeigt sich auch mit 40 Jahren noch gelenkig wie eh und je. Denn für die Dreharbeiten zu ihrem neuen Musikvideo von "Deja Vu" musste sie vollen Körpereinsatz zeigen. Nun teilte die Sängerin auf Instagram ein Foto vom sportlichen Dreh, auf dem sie - anscheinend mit Leichtigkeit - ihr Bein in die Höhe streckt. Dazu schreibt sie voller Vorfreude: "In einer Stunde." Dann wird nämlich endlich das Video zum Lied veröffentlicht.

Schon öfter gaben sie und ihr Duett-Partner Prince Royce (27, "Darte un beso" ) via Instagram kleine Hinweise zum Video, in denen sie eng umschlungen miteinander tanzen. Da Shakira aus Kolumbien stammt und Prince Royce Wurzeln in der Dominikanischen Republik hat, können sich die Fans also auf einen heißen Latino-Tanz gefasst machen.