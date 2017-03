Promi-Bild des Tages

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Emily Ratajkowksi (25) gern das eine oder andere freizügige Foto. Für ihren neuesten Urlaubs-Schnappschuss scheute sich die brünette Schönheit jedoch nicht, komplett die Hüllen fallen zu lassen und sich so zu präsentieren, wie Gott sie schuf. Auf dem Foto liegt das Model, das derzeit in Mexiko die Sonne genießt, in einer Art Stein-Pool am Meer und ist dabei völlig nackt. Dem Fotografen wendet sie den Rücken zu, sodass ihr Hinterteil im Fokus steht.

"La Sirena" kommentierte Ratajkowski das Bild, das innerhalb kurzer Zeit über 800.000 Likes erhalten hat. "Einfach umwerfend!" kommentierte ein Anhänger, ein anderer schwärmte: "Was für eine schöne Art, die Woche zu starten". Wenige Stunden zuvor hatte die "Gone Girl"-Darstellerin noch ein sexy Foto im khakifarbenen Bikini gepostet, den sie für ihr Nackt-Bild offensichtlich ablegte. Doch ob mit oder ohne Kleidung - ein Hingucker ist die 25-Jährige allemal.