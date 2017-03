Promi-Bild des Tages

Anlässlich des italienischen Vatertages am 19. März gewährte Michelle Hunziker (40) einige ganz besonders seltene Einblicke via Instagram. Sie postete gleich mehrere Bilder aus ihrer Kindheit und Jugend, auf denen sie mit ihrem verstorbenen Vater Rudolf, oder der ganzen Familie zu sehen ist. Mit diesen alten Erinnerungsfotos von Ausflügen, Familienfesten und gemeinsamen Sommertagen lässt die Moderatorin die Zeit mit ihrem Vater noch einmal aufleben. Denn auch 16 Jahre nach seinem Tod scheint ihr an Tagen wie dem Vatertag, ihr Papa ganz besonders zu fehlen.

Auch in der langen Beschreibung findet die hübsche Moderatorin ganz intime Worte und schwelgt in Erinnerungen, beispielsweise wie er ihr abends heimlich Milch mit Honig ans Bett brachte. Außerdem spricht sie davon, dass er ihr Held war, dass er ein Mann mit einer liebevollen Seele mit Fehlern, zerbrechlich und empfindlich, aber echt war. Hunzikers Vater war Alkoholiker, nach seinem Tod hatte das Model allen Halt im Leben verloren und war mehrere Jahre in die Fänge der Sekte "Krieger des Lichts" geraten.