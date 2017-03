Promi-Bild des Tages

Tom Hiddleston (36, "The Hollow Crown Series" ) hat sich mit Schauspielkollegin Brie Larson (27, "Raum") eine Portion Popcorn gegönnt. Der Ex von Taylor Swift (27, "Shake It Off") postete davon ein Foto auf seinem Instagram-Account. Auf dem Bild schneiden die beiden eine Grimasse. Im Fenster hinter Hiddleston erkennt man an der Spiegelung, dass die Zwei wohl einen Film anschauen.

Vielleicht handelte es sich dabei um ihren aktuellen Blockbuster "Kong: Skull Island", der seit 9. März auch in den deutschen Kinos zu sehen ist. Auf dem Popcornbecher ist zumindest auch ein Bild der beiden zu sehen. "Brie Larson und ich beim Popcorn-Essen in Peking! #kongskullisland", schrieb der Schauspieler dazu. Larson und Hiddleston touren gerade um die Welt, um ihren Film zu promoten.