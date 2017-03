Promi-Bild des Tages

Karen Webb (45) steht offenbar auf die Frisur von US-Serienstar Meghan Markle (35, "Suits" ). Die Facebook-Seite von "Leute heute" präsentierte ein Foto von der hübschen Moderatorin, das sie mit ähnlicher Haarpracht zeigt. "Ich wollte meine Haare heute so wie Meghan Markle haben", schrieb Webb zu dem Bild. Darauf trägt sie ihre braune Mähne, ganz ähnlich wie die Freundin von Prinz Harry, im Mittelscheitel mit leichten Wellen bis über die Schultern.

Bei den Fans der ZDF-Moderatorin kam das Bild auf jeden Fall gut an. So schrieb eine Userin unter das Foto: "Wunderschön liebe Karen Webb, wer braucht schon Meghan". Eine weitere Nutzerin postete: "Warum denn? Sie sind so hübsch. Meghan M. kann Ihnen nicht das Wasser reichen".