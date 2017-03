Promi-Bild des Tages

Kim Kardashian (36, "Keeping Up With The Kardashians" ) schwelgt gerne in Erinnerungen. Immer wieder postet sie alte Fotos von sich und ihrer bekannten Familie auf jeglichen Social-Media-Kanälen. Jetzt teilte die Selfie-Queen ein süßes Familienfoto mit ihren Eltern Robert und Kris in jungen Jahren, die sie und ihre ältere Schwester Kourtney als Kleinkinder auf den Armen haben.

Damit bietet Kardashian ihren Followern einen besonders seltenen Anblick, denn der Reality-Star postet kaum Bilder mit ihrem Vater, der sich 1991 von Kris scheiden ließ und 2003 an Speiseröhrenkrebs starb. Auf dem Retro-Foto jedenfalls sehen die vier wie eine glückliche Familie aus. Heute hat Kim Kardashian selbst zwei Kinder mit Ehemann Kanye West - das Foto ließe sich also perfekt nachstellen...