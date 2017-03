Promi-Bild des Tages

Über diese Kuschelstunde freut sich einer ganz besonders - und das ist nicht der Hund. Hayden Panettiere (27, "Nashville" ) postete diesen süßen Schnappschuss auf Twitter, auf dem sie Kopf an Kopf mit Giggy, einem kleinen Zwergspitz, schmust. Während sich die Schauspielerin sichtlich amüsiert, sieht der flauschige Vierbeiner etwas weniger begeistert aus.

Wahrscheinlich war es nicht das erste Mal, dass der Hund für ein Selfie herhalten musste, denn in den USA ist "Giggy the Pom" eine richtige Bekanntheit; hat sogar eine eigene Website und war schon in verschiedenen TV-Shows zu Gast. Besitzerin des prominenten Vierbeiners ist Lisa Vanderpump, die am Wochenende eine Hunde-Auffangstation eröffnet hatte - anlässlich des Openings war Panettiere, die Partnerin von Wladimir Klitschko (40), vor Ort und nutzte die Gunst der Stunde für ein Promi-Selfie.