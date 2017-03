Promi-Bild des Tages

Lily Collins' (27, "Chroniken der Unterwelt" ) Buch "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me." ist noch nicht lange auf dem Markt und trotzdem haben es anscheinend schon viele Menschen gekauft. Denn wie ein Bild auf dem Instagram-Account der Schauspielerin zeigt, war der Raum, den sie für eine Signierstunde gebucht hatte, rappelvoll. Collins war von diesem Ansturm offenbar ebenfalls überrascht und zeigt sich dankbar:

"Meine Signierstunde in drei Worten: Scho­ckie­rend. In Demut. Episch. Danke, dass ihr alle gekommen seid, Stunden gewartet und mich unterstützt habt! Es war unglaublich inspirierend, euch zu treffen." Scheint, als seien ihre Memoiren ein voller Erfolg.