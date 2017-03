Promi-Bild des Tages

Patrick Schwarzenegger (23, "Love Stories - Erste Lieben, zweite Chancen" ) war im "Columbus Zoo and Aquarium" in Ohio, USA, und hat ein Selfie mit einem Gepardenbaby gemacht. Das postete der Schauspieler auf Instagram und Twitter. Ein Katzen-Emoji fügte er als Kommentar hinzu. Seine weiblichen Fans dürfte er mit diesem Schnappschuss wohl entzückt haben. "Ich bin verliebt in ihn" oder "So süß" sind nur zwei der Kommentare.

Patrick Schwarzenegger ist der Sohn von Arnold Schwarzenegger (69, "Terminator") und Maria Shriver (61). Er hat noch vier Geschwister: die Schwestern Katherine Eunice (27) und Christina Maria Aurelia (25) sowie Christopher Sargent (19) und den Halbbruder Joseph Baena (19). 2011 trennten sich seine Eltern und sein Vater gestand, dass er eine Affäre mit einer jahrelangen Hausangestellten hatte - und Vater von Joseph Baena sei.