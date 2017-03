Promi-Bild des Tages

Wenn ein Rocksänger Geburtstag feiert, wird es wild - könnte man meinen. Jon Bon Jovi ("It's My Life" ) ging seinen gestrigen 55. Geburtstag jedoch eher ruhig an. Das verrät ein Schnappschuss, den seine Band Bon Jovi zum Geburtstag auf Facebook postete. Das Geburtstagskind feierte seinen Ehrentag im Flugzeug. Auf dem Bild sitzt er erschöpft, aber mit einem Lächeln im Gesicht, vor einer kleinen Geburtstagstorte mit Kerze.

Der müde Blick und die Augenringe kommen nicht von ungefähr: Aktuell ist die Rockband mit ihrer "This House Is Not For Sale"-Tour in Amerika unterwegs. "Happy Birthday to Jon Bon Jovi", kommentieren seine Bandkollegen das Bild und fordern die Fans dazu auf, ihrem Frontmann ebenfalls zu gratulieren. Und die ließen sich natürlich nicht zweimal bitten und posteten unzählige Geburtstagswünsche an den Sänger.