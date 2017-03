Promi-Bild des Tages

Adele (28, "Rolling in the Deep" ) hat bei schönstem Sonnenschein mit einer Druckluftpistole im Stadion posiert. Davon postete die Sängerin ein Foto auf Instagram. Auf dem Bild sieht man sie in einem weißen Kleid und mit Sonnenbrille. Durch den Aufnahmewinkel sieht es zudem so aus, als ob Adele Sonnenstrahlen aus der Pistole schießt. "Perth, Western Australia, Domain Stadium, 27. Februar", schrieb sie dazu.

Während ihres Konzertes in Perth vor ein paar Tagen feuerte Adele nämlich T-Shirts mit 20 Dollar-Scheinen ins Publikum und schenkte ihren Fans ein wenig Geld, mit dem sie sich einen Drink kaufen sollten. In dem Stadion, in das 43.000 Fans passten, scherzte sie zuvor noch: "Die Pfunde werden bei dieser Tour nur so purzeln. Der Schweiß läuft mir die Oberschenkel herunter."