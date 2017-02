Promi-Bild des Tages

Schauspielerin Candice King (29, "Juno" ) hat sich einer speziellen Fußpflege unterzogen - und zwar der Fisch-Pediküre. King postete davon ein Foto auf ihrem Instagram-Account. Sie befindet sich momentan mit Freundinnen im Urlaub in Mexiko und dort durfte eine Wellness-Behandlung anscheinend nicht fehlen. "Strand-Tag/Spa-Nacht", schrieb sie zu dem Bild.

Seit 2009 spielt King in der US-Serie "Vampire Diaries" mit. Dort lernte sie auch ihren Ex-Freund und Kollegen Zach Roerig (32) kennen und lieben. Bis Mitte 2012 hielt die Beziehung. 2013 gab King auf ihrem Instagram- und Twitter-Account bekannt, dass sie mit dem Gitarristen der Band "The Fray", Joe King (36, "How to Safe a Life"), verlobt sei. 2014 heiratete das Paar und zwei Jahre später kam ihre gemeinsame Tochter namens Florence zur Welt.