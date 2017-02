Promi-Bild des Tages

Das sieht nach jeder Menge Spaß aus! Neil Patrick Harris (43) hat ein witziges Selfie auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie der Star aus "How I Met Your Mother" in einem Swimmingpool steht, während seine beiden Kinder, Töchterchen Harper (6) und Sohn Gideon (6), mit Schwimmbrillen ausgerüstet ins kühle Nass springen.

"Wir haben so viel Spaß mit der Familie in Miami", schrieb Harris unter das Foto. Dort besuchte er gemeinsam mit seinen Kindern und Ehemann David Burtka ein Food-Festival. Bei seinen 5,7 Millionen Instagram-Followern kam der Schnappschuss gut an: "Deine Kinder sind so süß" oder "Beste Familie aller Zeiten" lauteten einige der verzückten Kommentare.