Promi-Bild des Tages

Seit 2009 steht Sofia Vergara (44) für "Modern Family" vor der Kamera. Und in den knapp acht Jahren, die seither vergangen sind, ist ihr die Serie ziemlich ans Herz gewachsen. Das beweist ihr neuster Instagram-Post. Die Schauspielerin veröffentlichte ein Foto von sich in einem Wohnwagen, dabei ist die 44-Jährige in eine Decke eingekuschelt. "Ich werde meinen Trailer vermissen. Die achte Staffel 'Modern Family' ist fast vorbei", schrieb sie darunter und beendete die Zeilen mit zwei weinenden Emojis.

Wie nah sich Vergara und der gesamte Cast der Sitcom stehen, beweisen zahlreiche Gruppenfotos auf ihrem Instagram-Account. Die gebürtige Kolumbianerin spielt in der Serie "Gloria Pritchett", eine sexy Latina mit starkem Akzent. Eine Rolle, auf die sie sehr stolz ist. "Ich bin sehr dankbar (...) Vor acht Jahren hatte niemand so einen Akzent im Fernsehen", verriet Vergara kürzlich der spanischen Zeitschrift "HOLA! USA".