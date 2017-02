Promi-Bild des Tages

Dwayne "The Rock" Johnson (44, "Welcome to the Jungle" ) hat zwei Mitarbeiter eines Schnellrestaurants zum Ausflippen gebracht. Auf seinem Instagram Account postete der Schauspieler ein Selfie von sich beim Drive-in von In-n-Out Burger, auf dem auch die beiden Angestellten zu sehen sind. Seine Frau und seine Tochter gelüstete es nämlich nach einem späten Snack. Zu dem Foto schrieb er: "Jetzt mal im Ernst: Ich habe bisher noch keine Fans getroffen, die so aufgeregt und freundlich waren wie diese beiden hier."

Außerdem versprach er, wiederzukommen, wenn sein Film "Vaiana - Das Paradies hat einen Haken", in dem er Halbgott Maui seine Stimme geliehen hat, am 26. Februar den Oscar als "Bester Animationsfilm" gewinnt. Dann "werde ich in meinem feinen Anzug wieder bei euch vorbeischauen und gleich mehrere Burger und Pommes verputzen, um den Sieg zu feiern. (...) Danke Jungs, dass ihr so cool seid. Und danke für das kostenlose Ketchup."