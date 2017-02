Promi-Bild des Tages

Wie der Vater, so die Tochter: Damit seine kleine Maus so schnell wie möglich seine Hobbys teilt, macht Vater John Legend (38, "Darkness and Light" ) alles. Zwar ist Luna noch nicht einmal ein Jahr alt, mit ins Stadion nimmt sie der berühmte Musiker aber trotzdem schon. Dass sein Töchterchen durchaus Gefallen daran hat, zeigt dieser zuckersüße Schnappschuss der beiden, den Legend nun bei Instagram veröffentlichte.

Beide starren darauf ganz gebannt auf das Spielfeld und klammern sich gemeinsam an einer Getränkedose fest - scheint eine spannende Partie gewesen zu sein. Als mustergültiger Papa hat Legend seiner Kleinen zudem dicke Ohrschützer aufgesetzt, um sie vor dem Lärm in der Halle zu bewahren. Sieht ganz so aus, als wüchse hier eine glühende Basketball-Anhängerin heran!