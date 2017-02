Promi-Bild des Tages

Jessica Biel (34, "Total Recall" ) scheint momentan das schöne Wetter in Los Angeles zu genießen. Die Schauspielerin postete ein Foto von sich, auf dem sie mit offenem Mund in den Himmel blickt. Der witzige Effekt: Es wirkt so, als ob der Regenbogen im Hintergrund in ihren Mund fallen würde. "Den Regenbogen kosten", schrieb sie zu dem Bild.

Biel ist momentan für Promotiontermine zur Serie "The Sinner" unterwegs. In der ersten Staffel, in der sie die Hauptrolle spielt, ermordet Cora (Biel) einen Mann und kann sich ihre Tat zunächst selbst nicht erklären. Der amerikanische Kabelsender USA Network will die Serie im Sommer ausstrahlen.