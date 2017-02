Promi-Bild des Tages

Alessandra Ambrosio (35, "Casino Royale" ) ist bereits in Karneval-Stimmung und hat sich mit ihrem besten Freund, dem Stylisten und brasilianischen Fernsehstar Matheus Mazzafera (35), in Pyjama-Kostüme geschmissen. Davon postete Ambrosio ein Foto auf Instagram. Darauf trägt das Model einen rosa Regenbogen-Jumpsuit, ihr Kumpel hat einen Einhorn-Pyjama an. Die zwei haben es sich mit ihren Hunden auf der Couch gemütlich gemacht und scheinen sichtlich Spaß zu haben.

"Nach der Party, Afterparty", schrieb Ambrosio unter das Bild und versah es unter anderem mit dem Hashtag "BFF", der für "Beste Freunde" steht. Zuvor war Ambrosio auf eine Party von Sänger Sean Combs (47), der sich früher P. Diddy nannte, eingeladen. Sie ist seit ein paar Tagen das neue Gesicht seiner Vodka-Marke "CÎROC Vodka".