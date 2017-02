Promi-Bild des Tages

Wenn Papa zum Ausflug in die Berge ruft, sind die Söhne meist ganz vorne mit dabei. So geht es wohl auch Boris Becker (49), der sich einen sonnigen Tag im Gebirge gemacht hat. Mit seinem neuesten Instagram-Post beschert er seinen Followern so einen seltenen Anblick: begleitet wurde er nämlich von seinem ältesten Sohn Noah (23), der aus der Ehe mit Barbara Becker (50) stammt und seinem Jüngsten, Amadeus (7), gemeinsamer Sohn mit seiner jetzigen Frau Lilly (40). Zu dritt sitzen sie Arm in Arm an einer Berghütte und genießen den Ausblick.

Dazu kommentiert die Tennislegende: "Die Becker-Jungs in den Bergen... #Familie". So ganz stimmt seine Beschreibung allerdings nicht, denn sein Sohn Elias (17), ebenfalls aus erster Ehe, fehlt auf dem Schnappschuss. Sieht trotzdem ganz so aus, als hätten die Patchwork-Beckers den strahlend blauen Himmel und die schneebedeckten Gipfel in vollen Zügen genossen.