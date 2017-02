Promi-Bild des Tages

Guy Ritchie (48, "Sherlock Holmes" ) und seine Frau Jacqui (35) sind auch nach sieben Jahren Beziehung verliebt wie am ersten Tag. Zum Valentinstag postete das Model ein süßes Bild von sich und ihrem Gatten auf Instagram, das sie mit kleinen Herzchen versehen hatte. Damit machte sie ihm eine öffentliche Liebeserklärung: "Fröhlichen Valentinstag an alle. Ich liebe dich, Ehemann", dazu die Hashtags "Liebe", "Einheit" und "Vorwand, um Liebe zu verbreiten". Während andere sich nichts aus dem Tag der Liebe machen, sieht Jacquie Ritchie darin also nur einen Grund mehr, ihre Liebe zu zeigen.

Der Ex-Ehemann von Popstar Madonna (58 "Hung Up" ) und das Model sind seit 2010 ein Paar, gaben sich aber erst im Sommer 2015 das Ja-Wort. Gemeinsam haben sie drei Kinder, die anscheinend genauso begeistert vom Valentinstag sind, wie ihre Mutter: Sie überraschten ihre Eltern am Morgen mit selbstgebastelten Herzchen, die das Model ebenso stolz auf Instagram postete. Jetzt fehlt nur noch ein Liebes-Posting von Guy Ritchie...