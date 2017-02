Promi-Bild des Tages

Nach Tagen voller Sorge um Nichte Maddie kann Britney Spears (35, "Toxic" ) endlich aufatmen: Gestern wurde die Kleine nach einem Unfall aus dem Krankenhaus entlassen und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Zeit für den Popstar, sich den schöneren Dingen im Leben zuzuwenden. Passend postete sie ein Bild auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie mit ihren beiden Söhnen Sean Preston (11) und Jayden James (10) im Whirlpool die Sonne genießt.

"Familienzeit", kommentiert die Sängerin den sonnigen Schnappschuss. Und auch die Jungs sehen so aus, als würden sie die entspannte Auszeit mit ihrer prominenten Mutter genießen, sie grinsen in die Sonne und naschen Süßigkeiten. Die drei werden mit Sicherheit noch einige Male baden gehen, bevor Spears im März ihre "Piece of Me" Show in Las Vegas fortsetzt.