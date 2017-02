Promi-Bild des Tages

Haben Kim, Kyle und Co. etwa noch eine heimliche Schwester? So scheint es jedenfalls, wenn man einen Blick auf den neuen Instagram-Post von Sofía Vergara (44, "Modern Family" ) wirft. Darauf zu sehen: lange, schwarze Haare, ein knapper, weißer Bikini, eine kurvige Figur und ein lasziver Blick in die Kamera - damit würde sie auch perfekt in den Kardashian-Clan passen! Das ist wohl auch der Schauspielerin aufgefallen, als sie in ihren alten Model-Aufnahmen gestöbert hat und passend kommentiert: "Rückblick auf die Zeit, als ich wie eine Vergashian aussah."

Obwohl die Aufnahme wohl schon vor einigen Jahren entstanden sein muss, sieht die Schauspielerin jetzt kaum älter aus - ganz im Gegenteil, ihre heute helleren Haare lassen sie sogar jünger und natürlicher wirken. Und noch etwas steht fest: weiße Bikinis und der sexy Augenaufschlag stehen sowohl Sofía Vergara als auch den Kardashian-Jenner-Schwestern.