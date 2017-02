Promi-Bild des Tages

Schauspielerin Melissa McCarthy (46, "Spy - Susan Cooper Undercover" ) freut sich sehr über den erneuten Wintereinbruch und das damit verbundene Schneegestöber in New York. Sie hat ein sogenanntes "Boomerang"-Bild von sich auf Instagram gepostet, auf dem sie im Schneetreiben einen Schneeball Richtung Kamera wirft und dabei sichtlich Spaß hat. "Lass es schneien, New York City!", hat McCarthy dazu geschrieben. Warum sie allerdings eine Sonnenbrille auf der Nase trägt, bleibt ungeklärt.

"Boomerang" ist ein Feature auf Instagram, bei dem man kurze Animationssequenzen beim Fotografieren erstellen kann. Es wird eine Fotoreihe mit insgesamt zehn Frames erstellt, zu einem kurzen Video aneinandergereiht und in Dauerschleife abgespielt. Ähnlich wie bei den beliebten GIFs. Immer mehr Promis greifen mittlerweile darauf zurück, um klassische Fotos aufzupeppen.