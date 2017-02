Promi-Bild des Tages

Was für ein süßes Paar! Kaley Cuoco (31, "Die Trauzeugen-AG" und ihr Freund Karl Cook schweben derzeit auf Wolke sieben und machen aus ihrer Verliebtheit keinen Hehl. Die "Big Bang Theory"-Schauspielerin postete am Dienstag ein Foto bei Instagram, auf dem sie ihrem Liebsten einen liebevollen Kuss auf die Wange drückt. Cuoco trägt dabei ein Sweatshirt und legt von hinten einen Arm um ihren Beau, er lehnt sich über die Schulter zurück und formt seine Lippen auch zu einem Kussmund.

"Wir lieben verregnete Tage", kommentierte die Hollywood-Schönheit den Schnappschuss. Und der kommt bei ihren Fans gut an. Positive Kommentare wie "Ihr seid so süß zusammen" häufen sich unter dem Bild, eine schreibt sogar: "Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hast du mir den Glauben an die Liebe wieder zurückgebracht." Wie vernarrt Kaley in ihren Karl ist, plauderte im Dezember ein Vertrauter des Paares im Interview mit E! News aus: "Er ist sehr beschäftigt und Kaley weiß nie, wann sie in der Stadt ist, weil sie überall da hingeht, wo er hingeht. Sie ist total verknallt."