Promi-Bild des Tages

Türkisblaues Meer, strahlend blauer Himmel: In dieser traumhaft schönen Kulisse hat sich das Model Doutzen Kroes (32) ablichten lassen. Die Holländerin sitzt dabei auf einem weißen Pferd, das im Wasser steht und trägt lediglich einen schwarzen Bikini. Die spektakulären Aufnahme, die sie bei Instagram veröffentlichte, ist im Rahmen eines Fotoshootings für das Unterwäschelabel Hunkemöller entstanden. "Dieser Trip war so besonders! Ich kann es kaum abwarten, dass ihr die Ergebnisse seht", kommentierte Kroes das Bild.

Was besonders ins Auge sticht, ist das Sixpack der Zweifach-Mutter. In einem Interview mit "Harper's Bazaar" verriet die 32-Jährige einst, sie habe ihre Figur guten Genen, gesunder Ernährung und einem aktiven Lifestyle zu verdanken. "Manchmal sagen Leute: 'Wie kann man so einen flachen Bauch haben, ohne wie verrückt zu trainieren und einen Personal Trainer zu haben?' Aber das liegt wirklich an meinem gesunden Lifestyle. Man hört diese Horror-Geschichten, dass man nach einem Baby nie wieder seine alte Figur zurückbekommt, aber das ist nicht wahr. Es kommt darauf an, wie du dein Leben davor gelebt hast."