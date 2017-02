Promi-Bild des Tages

Am Strand von Santa Monica, Los Angeles, lässt es sich aushalten. Nur denken die meisten da wahrscheinlich eher ans Sonnenbaden. Stefanie Giesinger (20) und Lena Meyer-Landrut (25) zeigen, dass der Strand auch der perfekte Ort fürs tägliche Workout ist.Auf Instagram postete Giesinger ein cooles Bild, auf dem sie mit ihrer Freundin auf einem im Sand installierten Barren sitzt und glücklich in die Sonne strahlt - blauer Himmel inklusive. Dazu kommentiert sie: "Afterworkoutmonkeys" - die beiden haben also anscheinend gerade ein hartes Training hinter sich gebracht.

Dass das Model eine Topfigur hat, ist keine Frage. Doch auf dem Bild wird deutlich: auch die "Satellite" -Sängerin muss sich keineswegs hinter ihr verstecken, sie hat ein mega Sixpack und posiert ebenso professionell. Warum die beiden Beautys zurzeit in L.A. sind, verraten sie allerdings nicht.