Promi-Bild des Tages

Sie wären auch im echten Leben eine süße Familie: Schauspielerin Sofia Vergara (44) postete bei Instagram ein Foto von den SAG Awards, auf dem sie gemeinsam mit ihren "Modern Family"-Kollegen Ed O'Neill (70) und Jesse Tyler Ferguson (49) zu sehen ist. Im Hintergrund steht außerdem Rico Rodriguez (18), der in der preisgekrönten Serie Vergaras Sohn Manny Delgado spielt. Die Schauspieler waren in der Kategorie "Beste Schauspielerensemble in einer Comedyserie" nominiert.

Vergara und Co., die 2011 und 2012 den Preis in dieser Kategorie abstauben konnten, gingen in diesem Jahr zwar leer aus (Gewinner wurde "Orange Is The New Black") - trotzdem dürften sie bei der Preisverleihung jede Menge Spaß gehabt haben. Denn der Cast versteht sich nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera blendend. Erst kürzlich feierte Ferguson gemeinsam mit Vergara den Geburtstag ihres Ehemannes Joe Manganiello (40, "True Blood" ).