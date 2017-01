Promi-Bild des Tages

Wen hat Heidi Klum (43) denn da in ihr Bett gelassen? Erst vor einer Woche postete das Topmodel einen seltenen Schnappschuss von sich und ihren vier Kindern im großen Bett. Nun stellte siedas Foto mit drei Männern nach, die allesamt bis zur Nasenspitze hinter der Bettdecke verschwinden. Natürlich kuschelte Klum nicht mit irgendjemandem, sondern mit ihren Jury-Kollegen von "Germany's next Topmodel": Art Director Thomas Hayo (48) und den Designern Michael Michalsky (49) und Wolfgang Joop (72).

Alle vier sehen so aus, als würden sie ein breites Grinsen hinter der Decke verstecken, Joop scheint sich sogar an Michalsky heranzukuscheln! Das Quartett ist momentan in Los Angeles unterwegs, um zum zwölften Mal ein Topmodel zu küren. Sieht ganz so aus, als würden sich die vier auch nach Drehschluss gut verstehen. Ob sie die Nacht wirklich gemeinsam in Klums King-Size-Bett verbracht haben, bleibt ein Geheimnis. Jedenfalls kommentierte sie: "Gute Nacht ZzzzZzZZ" ...