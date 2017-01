Promi-Bild des Tages

Mit einem neugeborenen Kind bleibt keine Zeit für Kosmetik und Co.? Falsch gedacht - Pink (37, "Just Like Fire") weiß, wie es funktioniert und holte ihre Stylistin kurzerhand zu sich nach Hause. Auf Instagram postete sie eine süße Momentaufnahme , auf der sie geschminkt wird und währenddessen ihr vier Wochen alter Sohn Jameson Moon seelenruhig auf ihrer Brust schläft. "Glamourös", kommentiert sie das Bild.

Doch es wurde nicht nur mit Make-up aufgehübscht. Erst vor wenigen Tagen hatte die Sängerin ihre kurzen Haare nach langer Zeit wieder im typischen Pink gefärbt - während der Schwangerschaft musste sie auf das Haarefärben verzichten. Wofür sich die frischgebackene Mutter stylen ließ, bleibt ein Geheimnis. Können wir uns etwa auf süße Familienbilder zu viert freuen? Mit ihrem Ehemann Carey Hart (41) hat sie bereits eine Tochter, Willow Sage (5).