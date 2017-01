Promi-Bild des Tages

Wohltätigkeitsveranstaltungen stehen für Prinz Harry ganz oben auf der Liste royaler Pflichten. Für seinen jüngsten Termin musste er dabei sogar vollen Körpereinsatz zeigen! Er absolvierte einen 2-km-Lauf für "Running Charity" - eine Organisation, die jungen Obdachlosen mit Hilfe von Sportprogrammen zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen und sie für die Zukunft motivieren will.

Wie das britische Onlineportal "Hello" berichtet, absolvierten Harry und seine Laufgruppe die Strecke in 17 Minuten. "Es fiel ihm überhaupt nicht schwer, ich glaube, er hat für heute trainiert", verriet der 26-jährige Claude Umuhire, der selbst einst auf der Straße lebte und nun für die Charity-Organisation arbeitet. Harrys Mitläufer leben derzeit im Depaul Hostel - einer Einrichtung in Nord-London, die 1995 von seiner Mutter Diana gegründet wurde.