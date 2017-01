Promi-Bild des Tages

Es sieht ganz danach aus, als bekommt Matthias Schweighöfer (35, "Schlussmacher" ) in seinem neuen Film prominente Unterstützung: Die Lochis ("#zwilling" ) besuchten den Schauspieler am Set von "Hot Dog", einer Action-Komödie bei der auch Til Schweiger mitspielen wird. Selfies von dem Treffen posteten sowohl die beiden Teenie-Stars als auch Schweighöfer auf Instagram. Wirklich verraten warum die beiden Brüder beim Dreh dabei waren, wurde allerdings nicht.

Es kann aber gut sein, dass das Musik-Duo schon bald neben Schweighöfer auf der Kinoleinwand zu sehen sein wird. Erfahrung im Filmbusiness haben die 17-jährigen Zwillinge jedenfalls schon - 2015 erschien ihr eigener Film "Bruder vor Luder" . Heiko Lochman schrieb auf Instagram außerdem: "Mega geil wieder an nem' Filmset zu sein, da kommen Erinnerungen hoch. Mal schauen, was euch in Zukunft noch alles erwartet..." Für Lochi-Fans bleibt es also spannend!