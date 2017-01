Promi-Bild des Tages

Demnächst geht Ariana Grande (23, "Into You" ) wieder auf große Tour. Die Vorfreude darauf schürt die Sängerin mit einem sexy Instagram-Post. Darauf zu sehen ist, wie sich die schlanke Amerikanerin in einer Netzstrumpfhose, einem schwarzen Body und High Heels verführerisch auf dem Boden räkelt.

Die braunen Haare hat sich Grande zu einem - für sie typischen - hohen Pferdeschwanz gebunden. Dazu schreibt der ehemalige "Victorious" -Star: "Achtzehn Tage @dangerouswomantour" Ihre Tour startet am 02. Februar in Phoenix. Spätestens nach diesem Schnappschuss können es ihre Fans sicher nicht mehr erwarten, die Sängerin in ähnlich heißen Outfits performen zu sehen...