Promi-Bild des Tages

Nina Dobrev (27, "Vampire Diaries" ) hat sich anscheinend ein paar schöne, winterliche Urlaubstage gegönnt, die sie mit ihren Freunden Derek Hough (31, "Dancing with the Stars") und Julianne Hough (28, "Footloose") verbracht hat. Die Drei waren Snowboarden, was Dobrev natürlich gleich mit einem coolen Schnappschuss festgehalten hat.

In ihrer Snowboardbrille spiegeln sich ihre beiden Freunde wieder. Außerdem fallen ihre schönen, braunen Augen auf. Das Handy sieht man bei diesem Selfie kaum, was einen besonders tollen Effekt hat. Ob Stylist Jeremiah Samuel auch mit von der Partie war, weiß man bei diesem Post nicht. Samuel ist nämlich offenbar ganz dicke mit Dobrev. Dass er ihr Freund ist, wurde allerdings nicht bestätigt.