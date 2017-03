Prinz William und Herzogin Kate kommen im Sommer nach Deutschland

Na endlich: Prinz William (34) und Herzogin Kate (35) kommen im Juli zum ersten Mal gemeinsam nach Deutschland. "Der Herzog und die Herzogin werden einen offiziellen Besuch in Polen und Deutschland auf Wunsch des Außenministeriums machen", teilte der Kensington-Palast am Freitag via Twitter mit.

Noch keine Details bekannt

Wann und wo genau die beiden aufschlagen werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Auch ob ihre beiden Kinder, Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1), dabei sein werden, darüber hüllt sich der Palast noch in Schweigen.

Prinz William war zuletzt 2016 in Deutschland zu Gast. Der zweite in der britischen Thronfolge besuchte im August Düsseldorf anlässlich der Feierlichkeiten "70 Jahre NRW".