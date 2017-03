Prinz Oscar von Schweden feiert seinen ersten Geburtstag

Ist er nicht putzig, der kleine Oscar von Schweden! Am heutigen Donnerstag feiert der Sohn von Victoria (39) und Daniel (44) von Schweden seinen ersten Geburtstag. Das schwedische Königshaus hat zu diesem Anlass ein süßes Schwarz-Weiß-Foto von Oscar Carl Olof, so sein ganzer Name, auf Facebook veröffentlicht. Die Fotografie stammt aber nicht etwa von einem Hof-Fotografen, stattdessen ist Mama Victoria selbst für den Schnappschuss verantwortlich, wie es im Kommentar heißt.

Der kleine schwedische Prinz ist übrigens gemäß des schwedischen Thronfolge-Gesetzes hinter seiner Mutter Victoria und Schwesterchen Estelle (5) auf Platz drei der schwedischen Thronfolge. Aber mit solch royalen Angelegenheiten braucht sich Oscar noch lange nicht auseinanderzusetzen.