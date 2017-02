Prinz Harry und Meghan Markle halten Händchen

Das Versteckspiel scheint nun endgültig vorbei zu sein: Prinz Harry (32) und seine Meghan Marke (35, "Suits" ) wurden in London händchenhaltend gesehen und abgelichtet. Die entsprechenden Bilder wurden der britischen Boulevard-Zeitung "The Sun" zugespielt. In der Beziehung der beiden ein Meilenstein: Zwar bestätigte der Kensington Palast Ende 2016 die Beziehung, gemeinsame Auftritte oder Bilder in denen sie ihre Liebe offen zeigten, gab es aber bislang noch nicht.

Die beiden besuchten das Promi-Restaurant "Soho House", in dem sich angeblich im vergangenen Jahr auch kennengelernt hatten. Mittlerweile zielen die Gerüchte auf eine mögliche Hochzeit der beiden ab. Angeblich soll noch im Frühjahr eine Verlobung folgen. "Er möchte eine Familie gründen und ihr geht es genauso", gab ein Insider zu Protokoll.