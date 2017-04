Prinz Harry feiert Ostern bei seiner Meghan

Für Prinz Harry (32) und Meghan Markle (35) wird es wohl ein romantisches Osterfest. Wie "E!News" berichtet, besucht der britische Royal seine Freundin über die Feiertage in ihrer Heimat Kanada. Trotz Inkognito-Outfit mit tief ins Gesicht gezogener Baseballcap wurde Harry dabei fotografiert, wie er am Mittwochabend Markles Haus in Toronto betrat.

Wie üblich, wurde dieser Liebesbesuch nicht offiziell bestätigt. Markle dürfte sich darüber aber riesig freuen, schließlich verbrachte das Paar Weihnachten noch getrennt voneinander.

In letzter Zeit scheint die Beziehung aber immer ernster zu werden. Im März nahm Harry seine Freundin sogar mit zur Hochzeit von einem seiner besten Freunde nach Jamaica. Spannend bleibt aber weiterhin, ob die Schauspielerin auch bei der Hochzeit von Harrys Schwägerin Pippa Middleton im Mai dabei sein wird.