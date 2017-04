Prinz Alexander von Schweden wird 1 - und findet's toll!

Was da wohl hinter dem Fotografen zu sehen war? Fakt ist, der kleine Prinz Alexander strahlt so vergnügt in die Kamera, dass auf dem Foto alle vier Zähnchen zu sehen sind, die er schon hat. Zum 1. Geburtstag des Erstgeborenen von Prinz Carl Philip (3) und Prinzessin Sofia (32) teilte der schwedische Königshof süße Schnappschüsse des kleinen Prinzen.



Prinz Alexander hat ein Geschenk bekommen

Foto:Prins Carl Philip / Kungahuset.se

Wie der aufregende Tag für den kleinen Kerl so laufen wird, lässt sich auf einem weiteren Foto erahnen. Darauf packt das Geburtstagskind gerade ein Geschenk aus. Das Besondere daran: Das Foto hat Papa Carl Philip geschossen.



Prinz Alexander und seine Familie

Foto:Erika Gerdemark / Kungahuset.se

Erst am 19. April vor einem Jahr kam der kleine Prinz zur Welt und trotzdem wird er bald schon ein großer Bruder sein, denn seine Mutter ist wieder schwanger. Das zweite gemeinsame Kind des royalen Paares, das seit 2015 verheiratet ist, wird für Herbst erwartet. Die Vorfreude meint man den beiden auf dem Kleinfamilienfoto, das der Palast ebenfalls postete, auch schon anzusehen.