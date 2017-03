Platinblond und kurz: Der heißeste Hairstyle des Frühjahrs 2017

Alles neu macht der Mai, heißt es eigentlich. Doch einige Hollywood-Damen konnten den letzten der Frühlingsmonate nicht abwarten und entschieden sich schon im März dafür, zumindest ihre Frisur einer Total-Veränderung zu unterziehen. Und als hätten sich die Stylisten abgesprochen, ähneln sich die Haarschnitte der Schauspielerinnen und Models vor allem in zwei Dingen: Sie sind kurz und blond.

Kurz, kürzer, Kristen Stewart



Die Haare sind ab: Kristen Stewart überraschte mit Fast-Glatze

Foto:s_bukley/ImageCollect

Die krasseste Veränderung hat in diesem Fall wohl Schauspielerin Kristen Stewart (26) hingelegt. Bei der Premiere ihres Films "Personal Shopper" überraschte sie alle mit einem äußerst extremen Kurzhaarschnitt. Unter der Aufsicht von Celebrity-Hairstylistin Bridget Brager scheint der Rasierapparat zum Einsatz gekommen sein. "Wir haben heute etwas anderes probiert", kommentierte Brager Kristen Stewarts neuen Look via Instagram.

Blond, blonder, Cara Delevingne



Cara Delevingne hat sich für ein auffälliges Platinblond entschieden

Foto:imago/PanoramiC

Auf Platz zwei in Sachen Frisur-Veränderung hat sich Model und Schauspielerin Cara Delevingne (24, "Suicide Squad" ) geschlichen. Ihr neuer Hairstyle sticht allerdings weniger durch die ungewöhnliche Länge als durch seine extravagante Farbe ins Auge. Auf der Fashion Week in Paris zeigte sich Cara nämlich mit einem hellen Short Bob in Platinblond.

Katy Perry: Vorbild Miley Cyrus



Katy Perry ließ sich für ihren Hairstyle von Miley Cyrus inspirieren

Foto:Birdie Thompson/AdMedia/ImageCollect

Doch nicht nur die beiden sorgten mit ihren Haaren im März für Schlagzeilen. Neu-Single Katy Perry (32, "Prism" ) nahm sich nach der Trennung von Orlando Bloom (40) das Klischee "Frauen verarbeiten ein Beziehungsende am besten mit einer neuer Frisur" zu Herzen und zeigte sich bei den iHeartRadio Music Awards Anfang März mit einem sexy Undercut. Wie Perry laut "People" auf der Preisverleihung verriet, hatte sie für ihren neuen Look ein prominentes Vorbild: "Ich wollte immer wie Miley Cyrus aussehen. Ich wollte immer diesen Pixie-Cut, also habe ich gesagt: 'Lass es uns tun'."