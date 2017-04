Pippa Middleton: Ihr knallhartes Sportprogramm vor der Hochzeit

Jede Braut will an ihrem Hochzeitstag eine gute Figur machen. Da macht auch Pippa Middleton (33), die kleine Schwester von Herzogin Kate (35), keine Ausnahme. Die 33-Jährige heiratet am 20. Mai ihren Verlobten, den Geschäftsmann James Matthews (41). Um ihren Körper in Topform zu bringen, hat die 33-Jährige ihre Trainingseinheiten mächtig aufgestockt, wie "ET Online" berichtet.

Die Tricks der Pippa Middleton

Eine nicht näher genannte Quelle verriet der US-Seite, dass die Braut nun vier- bis fünfmal die Woche Sport treibe. Gemeinsam mit einem Trainer schufte sie in einem Fitnessstudio in der Nähe ihres Zuhauses im Londoner Stadtteil Chelsea. Zusätzlich mache sie Pilates. "Sie sieht großartig aus und fühlt sich auch so", wird die Quelle zitiert.

Zwar sei die Schwägerin von Prinz William (34) schon immer aktiv und athletisch gewesen, doch aktuell sei sie richtig schlank und muskulös. Sie habe ihren Körper mit Hilfe einer gesunden Diät entgiftet und bekomme regelmäßig Gesichtsbehandlungen. Außerdem lasse sie in ihrem Lieblingssalon in London ihre Haare pflegen.