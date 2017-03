Pink ist endlich wieder pink - und schwarz!

Sängerin Pink (37, "Just Like Fire" ) hat sich wenige Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes Ende Dezember mal wieder kreativ betätigt. Zwar ging es dabei nicht um Musik, verrückt ist das Ergebnis dennoch: Statt ihren blonden Haaren - mal mehr, mal weniger pink-gesträhnt - trägt die US-Amerikanerin nun wieder richtig Farbe auf dem Kopf. Konkret ist es ein Halb-Halb aus Pink im oberen Bereich und Schwarz an den Spitzen. Ihr gefällt's offenbar, denn die Künstlerin postete ein Foto davon auf ihren Social-Media-Accounts.

Und was sagen die Fans dazu? Zu behaupten, sie mögen es, wäre leicht untertrieben: "Du siehst großartig aus", heißt es unter ihrem Post. Oder: "Alles, was du machst, ist perfekt! Deine Existenz ist Perfektion". Ein weiterer Kommentar: "Atemberaubend", um nur einige zu nennen...