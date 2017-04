Peter Lohmeyer: Das ist seine neue Freundin

Schauspieler Peter Lohmeyer (55, "Brandmal" ) ist frisch verliebt. Die neue Frau an seiner Seite: Journalistin Leonie Seifert (30). Am Donnerstagabend präsentierten sich die beiden in Hamburg bei der Verleihung des Nannen-Preises, eine Auszeichnung für Journalisten, erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Offiziell hat er seine Beziehung zu Seifert zwar noch nicht verkündet, aber auf "Bild"-Nachfrage, ob sie seine neue Liebe sei, antwortete Lohmeyer: "Ich glaube schon!"

2008 heiratete Peter Lohmeyer die Fernsehköchin Sarah Wiener (54, "Landschaft schmeckt" ), 2014 folgte die Trennung. Die Scheidung ging vollkommen friedlich über die Bühne. Der "B.Z." sagte der heute 55-Jährige damals: "Wir bleiben Freunde. Bei anderen mag das nicht möglich sein, aber wir wollen Freunde bleiben." Aus zwei früheren Beziehungen hat Lohmeyer zudem vier Kinder, die allesamt schon erwachsen sind.