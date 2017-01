Permanent Make-up für Claudia Effenberg

Das finale Foto dazu wird es erst in wenigen Tagen geben, doch auf Facebook war via Videostream live zu sehen, wie Dirndl-Designerin Claudia Effenberg (51) ein Permanent-Make-up verpasst bekommt. Augenbrauen und Lippen muss sie nun für einige Zeit nicht mehr schminken. In dem zehnminütigen Clip erfährt man unter anderem, dass die Behandlung nach einer leichten Betäubung der Lippen nicht mehr wehtut.

Claudia Effenberg wirkt sehr zufrieden. Doch eine Kleinigkeit macht ihr schon Sorgen: "Das Schreckliche an der Behandlung ist, man darf 24 Stunden lang nicht knutschen. Also, mein Mann wird heute ganz traurig sein", sagt sie in die Kamera - und meint damit Ehemann und Ex-Fußball-Star Stefan Effenberg (48).

Beim Permanent-Make-up wird wie beim Tätowieren mit Nadeln und Farbe gearbeitet, doch die Nadeln werden nicht so tief in die Haut gestochen und die Zusammensetzung der Farben ist ebenfalls eine andere als bei Tattoos. Außerdem hält das Ergebnis maximal fünf Jahre. Fehlt nur nach das Beweisfoto, aber das hat Effenberg fest versprochen...