Paris Jackson startet als Model durch

Paris Jackson (18), die einzige Tochter des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (1958 - 2009), arbeitet eifrig an ihrer Karriere. Erst vor Kurzem ergatterte die 18-Jährige eine Schauspielrolle in der US-Serie "Star", jetzt folgt ein Modelvertrag mit IMG Models. Eine der führenden Agenturen in der Mode-Branche, die auch Supermodels wie Gisele Bündchen, Bella und Gigi Hadid, Hailey Baldwin oder Candice Swanepoel unter Vertrag hat.

Der Präsident der Agentur, Ivan Bart, veröffentlichte die Nachricht höchstpersönlich auf seiner Instagram-Seite. "Eine einzigartige Sensation!! Willkommen Ms. Jackson!", kommentierte er ein Bild der 18-Jährigen.

Auch Paris selbst meldete sich via Instagram zu Wort und bedankte sich bei der Agentur. "Ich fühle mich glücklich und gesegnet". Bella Hadid und Co. sollten sich bei dieser hochkarätigen Konkurrenz schon mal warm anziehen.