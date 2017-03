Paris Jackson: Als Madonna-Lookalike auf dem "Harper's Bazaar"-Cover

Platinblondes Haar, dunkle Augenbrauen, roten Lippenstift. Ist das etwa die junge Madonna auf dem neuen Cover der US-amerikanischen "Harper's Bazaar"? Nein, es ist Paris Jackson (18), die aussieht wie die Queen of Pop zu ihren besten und wildesten Anfangszeiten. Allerdings ist die Tochter des King of Pop ein wenig braver gestylt als die heute 58-Jährige damals in den 80er Jahren.

Paris Jackson, Tochter des verstorbenen Michael Jackson (1958-2009) hat ihr blond gefärbtes Haar auf dem Magazin-Cover zu einer wilden Hochsteckfrisur frisiert. Dazu trägt die 18-Jährige ein dunkelblaues, tief ausgeschnittenes Kleid, das auf Taillen-Höhe mit einem großen, goldenen Knopf verziert ist.



Zum Vergleich: Madonna in den 80er Jahren

Foto:instagram.com/madonna

Madonna ("Like A Virgin" ) war damals etwas wilder unterwegs. Sie entwickelte in den 80er Jahren zu jedem neuen Album einen neuen Look. Ihr Markenzeichen aber waren die blonden Haare und der auffällige rote Lippenstift.